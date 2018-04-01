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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 01 апреля 2018
Майнц
01.04.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
90'
+1
Желтая карточка
К. Крамер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-3-1
15
Адлер
18
Бросински
16
Белл
42
Хак
2
Донати
5
Гбамен
8
Сердар
46
Латца
21
Озтюнали
8
де Бласис
4-1-1-3-1
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
23
Крамер
27
Кюизанс
7
Херрманн
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Майнц - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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