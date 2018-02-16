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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 16 февраля 2018
Герта
16.02.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
40'
Р. Квайсон
65'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Майнц
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Гбамен
87'
Желтая карточка
Д. Латца
65'
ГОЛ! 0:2!
Р. Квайсон
63'
Желтая карточка
Л. Балогун
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
Д. Донати
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Майнц
27
Леон Балогун
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-2-2
22
Ярстейн
4
Штарк
33
Торунарига
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
22
Пекарик
16
Дарида
5
Скьельбред
11
Ибишевич
8
Калу
4-1-2-1-1
2
Донати
42
Хак
16
Белл
27
Балогун
5
Гбамен
46
Латца
8
Сердар
17
Хольтманн
19
Квайсон
Остались в запасе
Герта
Майнц
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
21
Флориан Мюллер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Герта - Майнц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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