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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 12 мая 2018
Майнц
12.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
12'
Ж. Гбамен
23'
Ф. Кайнц
79'
Т. Гебре Селасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
84'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
79'
ГОЛ! 1:2!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
Ф. Кайнц
23'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайнц
Пас отдал
М. Эггештайн
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гбамен
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Майнц
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-1-2-2
21
Мюллер
2
Донати
42
Хак
16
Белл
18
Бросински
5
Гбамен
34
Де Йонг
21
Озтюнали
11
Муто
8
де Бласис
4-1-2-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Лангкамп
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
27
Делэни
44
Баргфреде
8
Эггештайн
7
Рашица
11
Кайнц
10
Крузе
Остались в запасе
Майнц
Вердер
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Майнц - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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