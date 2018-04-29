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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - РБ Лейпциг
Майнц - РБ Лейпциг: обзор матча 29 апреля 2018
Майнц
29.04.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
29'
П. де Бласис (П)
85'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - РБ Лейпциг
90'
+5
Вторая желтая
Н. Кейта
89'
Желтая карточка
Н. Кейта
Желтая карточка
А. Максим
89'
ГОЛ! 2:0!
А. Максим
Пас отдал
Й. Муто
85'
40'
Желтая карточка
В. Орбан
Желтая карточка
Ш. Белл
38'
30'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. де Бласис
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
77
Брума
ЛВ
13
Доминик Кайзер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-2-2
15
Адлер
42
Хак
22
Диалло
16
Белл
18
Бросински
5
Гбамен
34
Де Йонг
21
Озтюнали
8
де Бласис
11
Муто
3-4-3
25
Гулачи
2
Упамекано
4
Орбан
16
Клостерманн
31
Илсанкер
6
Демме
44
Кампль
8
Кейта
15
Поульсен
11
Вернер
11
Лукман
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
77
Брума
ЛВ
13
Бернардо
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
13
Бернардо
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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