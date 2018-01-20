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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 20 января 2018
Майнц
20.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Штутгарт
45+2'
Й. Муто
54'
Й. Муто
64'
Г. Хольтманн
19'
Х. Бадштубер
90+1'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Штутгарт
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Д. Гинчек
Пас отдал
К. Гентнер
83'
Желтая карточка
Б. Павар
75'
Желтая карточка
Д. Бурнич
ГОЛ! 3:1!
Г. Хольтманн
Пас отдал
Д. Латца
64'
59'
Желтая карточка
Д. Гинчек
ГОЛ! 2:1!
Й. Муто
Пас отдал
Г. Хольтманн
54'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
47'
ГОЛ! 1:1!
Й. Муто
Пас отдал
А. Диалло
45'
+2
19'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бадштубер
12'
Желтая карточка
Э. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
22
Абду Диалло
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
24
Янник Хут
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Штутгарт
32
Андреас Бек
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Диалло
42
Хак
18
Бросински
5
Гбамен
8
Сердар
46
Латца
34
Де Йонг
17
Хольтманн
19
Квайсон
11
Муто
3-2-3-2
20
Цилер
32
Баумгартль
28
Бадштубер
2
Инсуа
28
Павар
3
Аого
19
Озкан
25
Аскасибар
4
Гентнер
27
Гомес
11
Донис
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
24
Янник Хут
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
29
Такума Асано
ПВ
32
Андреас Бек
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
32
Андреас Бек
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Майнц - Штутгарт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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