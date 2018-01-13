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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Майнц
Ганновер-96 - Майнц: обзор матча 13 января 2018
Ганновер-96
13.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Майнц
33'
Н. Фуллкруг
38'
Н. Фуллкруг (П)
75'
Н. Фуллкруг
26'
Й. Муто
31'
А. Хак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Майнц
ГОЛ! 3:2!
Н. Фуллкруг
75'
64'
Желтая карточка
А. Хак
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Фуллкруг
38'
ГОЛ! 1:2!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
П. Швеглер
33'
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Хак
Пас отдал
А. Максим
26'
ГОЛ! 0:1!
Й. Муто
5'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Майнц
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Ганновер-96
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Эссер
25
Сорг
22
Озтрзолек
26
Сане
4
Корб
3
Антон
27
Швеглер
30
Клаус
6
Бакалорж
9
Бебу
10
Фуллкруг
3-1-2-1-3
18
Бросински
16
Белл
42
Хак
5
Гбамен
44
Максим
34
Де Йонг
17
Хольтманн
19
Квайсон
8
де Бласис
11
Муто
Остались в запасе
Ганновер-96
Майнц
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Ганновер-96 - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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