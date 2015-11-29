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    Никита Канавин - статистика

    #85 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Иванович
    Фамилия Канавин
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июля 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо (мол) 17 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 61' -90' Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    28.04.2016 90' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    23.04.2016 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 0:4 Динамо (мол) (Москва)
    08.04.2016 1' -70' Рубин (мол) (Казань) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    03.04.2016 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    18.03.2016 1' -82' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    13.03.2016 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    06.03.2016 66' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:6 Динамо (мол) (Москва)
    03.12.2015 1' -77' Динамо (мол) (Москва) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.11.2015 90' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    21.11.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    06.11.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:1 Академия Кубань (Краснодар)
    24.10.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 3:0 Спартак М (мол) (Москва)
    16.10.2015 78' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    03.10.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 4:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    26.09.2015 90' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    20.09.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    12.09.2015 1' -71' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:0 Динамо (мол) (Москва)
    28.08.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:2 Уфа (мол) (Уфа)
    20.08.2015 59' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    15.08.2015 80' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    07.08.2015 65' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    85'
    01.08.2015 86' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    24.07.2015 75' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    18.07.2015 84' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
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