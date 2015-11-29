Никита Канавин - статистика
#85 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Канавин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Имя
|Никита
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Канавин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|17
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|61' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|28.04.2016
|90' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.04.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:4
|Динамо (мол) (Москва)
|08.04.2016
|1' -70'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|03.04.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|18.03.2016
|1' -82'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.03.2016
|66' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:6
|Динамо (мол) (Москва)
|03.12.2015
|1' -77'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.11.2015
|90' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|06.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.10.2015
|78' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|26.09.2015
|90' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|12.09.2015
|1' -71'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:0
|Динамо (мол) (Москва)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|20.08.2015
|59' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|15.08.2015
|80' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|07.08.2015
|65' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|85'
|01.08.2015
|86' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|24.07.2015
|75' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|18.07.2015
|84' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)