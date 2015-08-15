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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Урал (мол)
Динамо (мол) - Урал (мол): обзор матча 15 августа 2015
Динамо (мол)
15.08.2015, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 1
Завершен
Урал (мол)
19'
А. Максименко
65'
А. Степанов (П)
45+2'
Д. Дрожалкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Урал (мол)
Замена
А. Антонов
️️️️
А. Моргунов
90'
+3
Замена
П. Фарафонов
️️️️
М. Могулкин
90'
+1
Замена
Н. Канавин
️️️️
А. Алтунин
80'
77'
Замена
Р. Шалин
️️️️
Р. Гавтадзе
Замена
М. Ненахов
️️️️
А. Терехов
73'
70'
Замена
Б. Мишуков
️️️️
А. Бабушкин
Замена
С. Евтушенко
️️️️
Д. Сиднев
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Степанов
65'
64'
Желтая карточка
Д. Давлетшин
55'
Замена
С. Подоксенов
️️️️
И. Корелин
53'
Желтая карточка
И. Корелин
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрожалкин
43'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
В. Кузнецов
ГОЛ! 1:0!
А. Максименко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
68
Денис Сиднев
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
65
Даниил Ямщиков
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
11
Антон Терехов
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
67
Павел Фарафонов
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
10
Никита Иванов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-3-2-1
31
Лещук
68
Сиднев
6
Рукас
8
Каляшин
91
Степанов
97
Алтунин
65
Ямщиков
77
Могулкин
14
Моргунов
11
Терехов
96
Максименко
3-4-3
13
Тимофеев
32
Дорожинский
59
Паршин
4
Дрожалкин
95
Давлетшин
36
Корелин
55
Шумихин
53
Нисафутдинов
95
Бабушкин
19
Кузнецов
81
Дурандин
68
Сиднев
2
Евтушенко
2
Евтушенко
68
Сиднев
14
Моргунов
77
Антонов
77
Антонов
14
Моргунов
97
Алтунин
85
Канавин
85
Канавин
97
Алтунин
77
Могулкин
67
Фарафонов
67
Фарафонов
77
Могулкин
11
Терехов
24
Ненахов
24
Ненахов
11
Терехов
Гавтадзе
52
Шалин
52
Шалин
Гавтадзе
95
Бабушкин
8
Мишуков
8
Мишуков
95
Бабушкин
19
Кузнецов
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
19
Кузнецов
36
Корелин
8
Подоксенов
8
Подоксенов
36
Корелин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Урал (мол)
89
Николай Майорский
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
22
Никита Киреев
ЦФ
83
Андрей Ребриков
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
10
Никита Иванов
ЦП
51
Евгений Жариков
ВР
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
89
Николай Майорский
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
22
Никита Киреев
ЦФ
83
Андрей Ребриков
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
10
Никита Иванов
ЦП
51
Евгений Жариков
ВР
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Динамо (мол) - Урал (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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