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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Динамо (мол)
Уфа (мол) - Динамо (мол): обзор матча 18 марта 2016
Уфа (мол)
18.03.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
0 : 2
Завершен
Динамо (мол)
57'
К. Бурыкин
59'
А. Степанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Динамо (мол)
90'
+1
Замена
Э. Шолох
️️️️
М. Могулкин
90'
Замена
А. Антонов
️️️️
А. Терехов
88'
Вторая желтая
П. Лелюхин
83'
Желтая карточка
Д. Седых
82'
Замена
Д. Седых
️️️️
Н. Канавин
Замена
В. Журавлев
️️️️
Д. Зизенков
78'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
С. Кречетов
70'
Замена
М. Криворог
️️️️
С. Тамразов
69'
64'
Желтая карточка
П. Лелюхин
Желтая карточка
С. Тамразов
64'
Замена
А. Самба
️️️️
Э. Салихов
62'
Замена
И. Дивеев
️️️️
А. Засеев
62'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Степанов
Желтая карточка
А. Филин
58'
57'
ГОЛ! 0:1!
К. Бурыкин
Желтая карточка
А. Засеев
55'
52'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
46'
Замена
К. Бурыкин
️️️️
П. Соломатин
Замена
И. Блинников
️️️️
М. Лысенков
46'
Замена
А. Валиахметов
️️️️
Д. Емельянов
46'
Желтая карточка
Э. Салихов
44'
32'
Замена
И. Панин
️️️️
А. Каляшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
85
Эрик Салихов
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
50
Сергей Тамразов
ЦП
65
Максим Лысенков
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
85
Никита Канавин
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
51
Марк Криворог
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
79
Аль-Хан Самба
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
52
Илья Панин
ЦЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
93
Эдуард Шолох
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
98
Денис Седых
ЦП
92
Максим Обольский
ЦФ
22
Никита Киреев
ЦФ
4-1-4-1
53
Ефимов
85
Салихов
57
Хазиев
25
Филин
5
Павлов
13
Засеев
50
Тамразов
95
Кречетов
99
Емельянов
65
Лысенков
77
Зизенков
4-4-1-1
31
Лещук
5
Матвийчук
91
Степанов
4
Евгеньев
8
Каляшин
66
Лелюхин
27
Сарамутин
77
Могулкин
85
Канавин
11
Терехов
31
Соломатин
50
Тамразов
51
Криворог
51
Криворог
50
Тамразов
77
Зизенков
90
Журавлев
90
Журавлев
77
Зизенков
95
Кречетов
63
Зарипов
63
Зарипов
95
Кречетов
85
Салихов
79
Самба
79
Самба
85
Салихов
65
Лысенков
66
Блинников
66
Блинников
65
Лысенков
99
Емельянов
94
Валиахметов
94
Валиахметов
99
Емельянов
13
Засеев
78
Дивеев
78
Дивеев
13
Засеев
8
Каляшин
52
Панин
52
Панин
8
Каляшин
77
Могулкин
93
Шолох
93
Шолох
77
Могулкин
11
Терехов
77
Антонов
77
Антонов
11
Терехов
85
Канавин
98
Седых
98
Седых
85
Канавин
31
Соломатин
31
Бурыкин
31
Бурыкин
31
Соломатин
Остались в запасе
Уфа (мол)
Динамо (мол)
83
Егор Романовский
ЦЗ
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
92
Максим Обольский
ЦФ
22
Никита Киреев
ЦФ
84
Иван Зириков
ВР
Остались в запасе
83
Егор Романовский
ЦЗ
52
Руслан Агаев
ВР
Остались в запасе
92
Максим Обольский
ЦФ
22
Никита Киреев
ЦФ
84
Иван Зириков
ВР
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Статистика матча Уфа (мол) - Динамо (мол)
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Чулкин
(Ижевск)
Стадион:
Нефтяник
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