Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Динамо (мол)
Урал (мол) - Динамо (мол): обзор матча 06 марта 2016
Урал (мол)
06.03.2016, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 6
Завершен
Динамо (мол)
66'
Э. Гулиев
19'
В. Грулев
48'
М. Могулкин
50'
В. Грулев
57'
М. Кузьмин (П)
68'
А. Терехов
89'
Э. Шолох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Динамо (мол)
89'
ГОЛ! 1:6!
Э. Шолох
Замена
А. Вакурин
️️️️
Р. Шалин
85'
82'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
А. Степанов
Желтая карточка
Р. Гавтадзе
81'
79'
Желтая карточка
А. Степанов
Желтая карточка
Э. Гулиев
79'
Желтая карточка
Р. Шалин
79'
78'
Замена
Э. Шолох
️️️️
М. Кузьмин
75'
Замена
Д. Седых
️️️️
М. Могулкин
69'
Замена
К. Бурыкин
️️️️
А. Терехов
68'
ГОЛ! 1:5!
А. Терехов
Замена
Д. Дрожалкин
️️️️
М. Горин
67'
66'
Замена
Н. Канавин
️️️️
В. Грулев
ГОЛ! 1:4!
Э. Гулиев
66'
Замена
П. Власенко
️️️️
Д. Билоног
65'
65'
Желтая карточка
М. Могулкин
Желтая карточка
Д. Билоног
64'
Замена
В. Кузнецов
️️️️
Э. Валиахметов
62'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
М. Меркулов
61'
Замена
К. Решетников
️️️️
А. Юсупов
60'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
И. Корелин
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
М. Кузьмин
55'
Замена
П. Лелюхин
️️️️
П. Соломатин
50'
ГОЛ! 0:3!
В. Грулев
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Могулкин
46'
Замена
А. Ребриков
️️️️
И. Лещук
Желтая карточка
И. Корелин
24'
Желтая карточка
К. Кочнев
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Грулев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
71
Алексей Мамин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
36
Илья Корелин
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
74
Никита Климов
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Антон Терехов
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
55
Павел Власенко
ЦЗ
20
Роман Миронов
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
73
Константин Решетников
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
77
Антон Антонов
ЦП
93
Эдуард Шолох
ЦП
98
Денис Седых
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
4-2-1-3
71
Мамин
3
Меркулов
40
Горин
22
Кочнев
17
Валиахметов
36
Корелин
8
Подоксенов
9
Билоног
10
Юсупов
52
Шалин
71
Гулиев
4-2-3-1
31
Лещук
91
Степанов
8
Каляшин
44
Калугин
74
Климов
77
Могулкин
27
Сарамутин
11
Терехов
6
Кузьмин
27
Грулев
31
Соломатин
10
Юсупов
73
Решетников
73
Решетников
10
Юсупов
9
Билоног
55
Власенко
55
Власенко
9
Билоног
40
Горин
4
Дрожалкин
4
Дрожалкин
40
Горин
52
Шалин
23
Вакурин
23
Вакурин
52
Шалин
17
Валиахметов
19
Кузнецов
19
Кузнецов
17
Валиахметов
3
Меркулов
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
3
Меркулов
36
Корелин
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
36
Корелин
11
Терехов
31
Бурыкин
31
Бурыкин
11
Терехов
6
Кузьмин
93
Шолох
93
Шолох
6
Кузьмин
77
Могулкин
98
Седых
98
Седых
77
Могулкин
27
Грулев
85
Канавин
85
Канавин
27
Грулев
31
Соломатин
66
Лелюхин
66
Лелюхин
31
Соломатин
31
Лещук
83
Ребриков
83
Ребриков
31
Лещук
91
Степанов
4
Евгеньев
4
Евгеньев
91
Степанов
Остались в запасе
Урал (мол)
Динамо (мол)
8
Богдан Мишуков
ЦФ
20
Роман Миронов
ЦЗ
51
Евгений Жариков
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
5
Семен Матвийчук
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
Остались в запасе
8
Богдан Мишуков
ЦФ
20
Роман Миронов
ЦЗ
51
Евгений Жариков
ВР
Остались в запасе
5
Семен Матвийчук
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Урал (мол) - Динамо (мол)
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Новости команд
Все
Урал (мол)
Динамо (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+