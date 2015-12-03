Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Анжи (мол)
Динамо (мол) - Анжи (мол): обзор матча 03 декабря 2015
Динамо (мол)
03.12.2015, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 3
Завершен
Анжи (мол)
28'
Н. Обольский
64'
Т. Джамалутдинов
88'
Д. Дибиргаджиев
90+1'
Д. Дибиргаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Анжи (мол)
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Д. Дибиргаджиев
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дибиргаджиев
Желтая карточка
С. Евтушенко
85'
80'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
Замена
А. Алтунин
️️️️
Н. Канавин
77'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Терехов
73'
72'
Желтая карточка
Ч. Агабалаев
64'
ГОЛ! 1:1!
Т. Джамалутдинов
63'
Замена
С. Алиев
️️️️
Т. Мусалов
Замена
А. Антонов
️️️️
Н. Обольский
46'
39'
Желтая карточка
Н. Джарулаев
ГОЛ! 1:0!
Н. Обольский
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Динамо (мол)
13
Петр Косаревский
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
92
Максим Обольский
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Лещук
8
Каляшин
2
Евтушенко
28
Бюттнер
5
Матвийчук
24
Ненахов
77
Могулкин
85
Канавин
66
Лелюхин
11
Терехов
9
Обольский
3-1-4-1-1
1
Дженетов
45
Джарулаев
4
Белов
5
Мусалов
88
Гайдаров
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
33
Газимагомедов
75
Мусалов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
85
Канавин
97
Алтунин
97
Алтунин
85
Канавин
9
Обольский
77
Антонов
77
Антонов
9
Обольский
11
Терехов
96
Максименко
96
Максименко
11
Терехов
75
Мусалов
9
Алиев
9
Алиев
75
Мусалов
70
Агабалаев
11
Магомедов
11
Магомедов
70
Агабалаев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Анжи (мол)
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
92
Максим Обольский
ЦФ
67
Павел Фарафонов
ЦП
64
Александр Щегольков
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
92
Максим Обольский
ЦФ
67
Павел Фарафонов
ЦП
64
Александр Щегольков
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
Остались в запасе
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Динамо (мол) - Анжи (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Вертков
(Москва)
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Анжи (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+