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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Уфа (мол)
Динамо (мол) - Уфа (мол): обзор матча 28 августа 2015
Динамо (мол)
28.08.2015, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 2
Завершен
Уфа (мол)
90+2'
М. Ненахов
9'
С. Игбун
88'
В. Журавлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Уфа (мол)
90'
+3
Замена
А. Мнацаканян
️️️️
Д. Карлос
ГОЛ! 1:2!
М. Ненахов
90'
+2
90'
Замена
И. Блинников
️️️️
В. Журавлев
88'
ГОЛ! 0:2!
В. Журавлев
Замена
Н. Майорский
️️️️
А. Каляшин
81'
Замена
Н. Климов
️️️️
С. Матвийчук
81'
77'
Замена
А. Бенифанд
️️️️
С. Тамразов
73'
Желтая карточка
С. Тамразов
Замена
Н. Калугин
️️️️
А. Степанов
61'
58'
Замена
В. Журавлев
️️️️
С. Игбун
57'
Желтая карточка
С. Игбун
Желтая карточка
А. Степанов
55'
46'
Желтая карточка
В. Морозов
Замена
А. Алтунин
️️️️
В. Сарамутин
46'
Замена
А. Терехов
️️️️
Д. Ямщиков
46'
Замена
М. Ненахов
️️️️
П. Соломатин
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Игбун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
65
Даниил Ямщиков
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
89
Николай Майорский
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
67
Павел Фарафонов
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
80
Андраник Мнацаканян
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
4-3-1-2
31
Лещук
91
Степанов
6
Рукас
8
Каляшин
5
Матвийчук
27
Сарамутин
77
Могулкин
65
Ямщиков
14
Моргунов
31
Соломатин
96
Максименко
3-2-4-1
99
Лунев
85
Салихов
48
Морозов
25
Филин
5
Павлов
57
Хазиев
50
Тамразов
14
Семакин
11
Карлос
95
Кречетов
44
Игбун
27
Сарамутин
97
Алтунин
97
Алтунин
27
Сарамутин
8
Каляшин
89
Майорский
89
Майорский
8
Каляшин
5
Матвийчук
74
Климов
74
Климов
5
Матвийчук
91
Степанов
44
Калугин
44
Калугин
91
Степанов
31
Соломатин
24
Ненахов
24
Ненахов
31
Соломатин
65
Ямщиков
11
Терехов
11
Терехов
65
Ямщиков
44
Игбун
90
Журавлев
90
Журавлев
44
Игбун
11
Карлос
80
Мнацаканян
80
Мнацаканян
11
Карлос
Журавлев
66
Блинников
66
Блинников
Журавлев
50
Тамразов
96
Бенифанд
96
Бенифанд
50
Тамразов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Уфа (мол)
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
84
Иван Зириков
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
63
Радмир Зарипов
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
84
Иван Зириков
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
63
Радмир Зарипов
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Динамо (мол) - Уфа (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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