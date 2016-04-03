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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Краснодар (мол)
Динамо (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 03 апреля 2016
Динамо (мол)
03.04.2016, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
22'
Н. Обольский
41'
А. Терехов
86'
Д. Уткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
Э. Шолох
90'
+4
Замена
М. Обольский
️️️️
А. Терехов
90'
+2
Желтая карточка
А. Антонов
90'
+1
Замена
А. Антонов
️️️️
Н. Обольский
90'
Замена
А. Горбулин
️️️️
Н. Климов
89'
86'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уткин
Замена
С. Лацевич
️️️️
К. Бурыкин
81'
Замена
И. Зириков
️️️️
И. Лещук
78'
Замена
Д. Седых
️️️️
В. Грулев
69'
68'
Замена
А. Голубев
️️️️
Н. Сергеев
65'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
В. Брагин
46'
Замена
Д. Васенин
️️️️
И. Черчесов
Желтая карточка
А. Степанов
43'
ГОЛ! 2:0!
А. Терехов
41'
38'
Замена
Е. Назаров
️️️️
Н. Катаев
ГОЛ! 1:0!
Н. Обольский
22'
Желтая карточка
Н. Климов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Владислав Левин
ЦП
93
Эдуард Шолох
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
55
Никита Катаев
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
10
Александр Сергеев
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
60
Артем Горбулин
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
85
Никита Канавин
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
98
Денис Седых
ЦП
54
Осман Исаев
ЦП
99
Станислав Лацевич
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
92
Максим Обольский
ЦФ
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
14
Денис Васенин
ЦФ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-2-3-1
31
Лещук
91
Степанов
74
Климов
44
Калугин
5
Матвийчук
88
Левин
93
Шолох
27
Грулев
31
Бурыкин
11
Терехов
9
Обольский
3-3-1-3
16
Адамов
72
Бочкарёв
55
Катаев
2
Парадин
10
Сергеев
90
Черчесов
47
Уткин
17
Сергеев
18
Игнатьев
11
Брагин
13
Бутенко
11
Терехов
92
Обольский
92
Обольский
11
Терехов
31
Бурыкин
99
Лацевич
99
Лацевич
31
Бурыкин
9
Обольский
77
Антонов
77
Антонов
9
Обольский
74
Климов
60
Горбулин
60
Горбулин
74
Климов
27
Грулев
98
Седых
98
Седых
27
Грулев
31
Лещук
84
Зириков
84
Зириков
31
Лещук
93
Шолох
4
Евгеньев
4
Евгеньев
93
Шолох
90
Черчесов
14
Васенин
14
Васенин
90
Черчесов
55
Катаев
9
Назаров
9
Назаров
55
Катаев
17
Сергеев
50
Голубев
50
Голубев
17
Сергеев
11
Брагин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
11
Брагин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Краснодар (мол)
22
Никита Киреев
ЦФ
85
Никита Канавин
ЦП
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
54
Осман Исаев
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
39
Матвей Сафонов
ВР
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Остались в запасе
22
Никита Киреев
ЦФ
85
Никита Канавин
ЦП
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
54
Осман Исаев
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
Остались в запасе
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
39
Матвей Сафонов
ВР
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Статистика матча Динамо (мол) - Краснодар (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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