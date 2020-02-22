Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Йорди де Вейс - статистика

Завершил карьеру
8 января 1995 (31)
#30 | Защитник
189 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
26
1
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
2 : 1
22.02.2020
Халл Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
0 : 1
11.01.2020
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
01.01.2020
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
29.12.2019
Халл Сити
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Халл Сити
0 : 2
26.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Халл Сити
3 : 0
21.12.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Чарльтон
2 : 2
13.12.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Лидс
2 : 0
10.12.2019
Халл Сити
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
2 : 1
07.12.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Барнсли
3 : 1
30.11.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Халл Сити
4 : 0
27.11.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 2
24.11.2019
Халл Сити
1' - 90'
75'
65'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Халл Сити
0 : 1
09.11.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Фулхэм
0 : 3
02.11.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Халл Сити
2 : 0
26.10.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 0
05.10.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
1 : 0
01.10.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
28.09.2019
Кардифф
1' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
0 : 3
21.09.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
2 : 2
14.09.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
1 : 1
31.08.2019
Халл Сити
1' - 90'
10'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
1 : 3
24.08.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Халл Сити
0 : 1
20.08.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
1 : 1
17.08.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
2 : 1
10.08.2019
Рединг
1' - 90'
30'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Суонси
2 : 1
03.08.2019
Халл Сити
1' - 90'
Главные новости
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
1
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
1
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
1
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
1
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
9
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+