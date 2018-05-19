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Рубен Кастро
Статистика
Рубен Кастро - статистика
Завершил карьеру
27 июня 1981 (45), Лас-Пальмас
#24 | Нападающий
168 см | 63 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
4
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
3 : 2
19.05.2018
Бетис
1' - 90'
20'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2 : 2
12.05.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетик
2 : 0
05.05.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
2 : 1
30.04.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
0 : 0
22.04.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 0
19.04.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2 : 0
07.04.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 0
17.03.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 3
12.03.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 0
04.03.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
0 : 0
01.03.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0 : 2
26.02.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 1
03.02.2018
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
3 : 2
29.01.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
0 : 5
21.01.2018
Барселона
73' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
3 : 2
15.01.2018
Леганес
Был в запасе
83'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3 : 5
06.01.2018
Бетис
Был в запасе
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