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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 05 мая 2018
Атлетик
05.05.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
76'
И. Муньяин
90+2'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
90'
+4
Желтая карточка
Х. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Пас отдал
И. Уильямс
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
И. Леке
76'
28'
Желтая карточка
М. Бартра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бетис
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Бетис
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кепа
14
Нуньес
26
Мартинес
4
Саборит
5
Альварес
15
Леке
17
Рико
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
3-2-2-1
22
Дурмиси
5
Бартра
5
Амат
8
Руис
6
Хави Гарсия
17
Хоакин
37
Тельо
19
Санабрия
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетик - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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