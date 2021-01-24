Рожер Ассале - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Рожер
|Фамилия
|Ассале
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Рожер
|Фамилия
|Ассале
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|16
|1
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2021
|1' -67'
|Ренн (Ренн)
|5:1
|Дижон (Дижон)
|18.04.2021
|1' -75'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|11.04.2021
|73' -90'
|Монако (Монако)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|21.03.2021
|1' -58'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|14.03.2021
|1' -70'
|Дижон (Дижон)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|03.03.2021
|1' -78'
|Брест (Брест)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|29'
|27.02.2021
|61' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|31.01.2021
|1' -25'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|27.01.2021
|72' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Дижон (Дижон)
|24.01.2021
|59' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|63'
|06.12.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|29.11.2020
|66' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|22.11.2020
|1' -62'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|08.11.2020
|1' -63'
|Метц (Метц)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|01.11.2020
|1' -58'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|04.10.2020
|1' -59'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|13.09.2020
|46' -57'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Брест (Брест)
|57'