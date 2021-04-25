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Рожер Ассале
Статистика
Рожер Ассале - статистика
Завершил карьеру
13 ноября 1993 (32)
#27 | Полузащитник
Кот-д'Ивуар
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов Африки 2024/2025
Франция. Лига 1 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
16
1
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5 : 1
25.04.2021
Дижон
1' - 67'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
2 : 0
18.04.2021
Ницца
1' - 75'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3 : 0
11.04.2021
Дижон
73' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0 : 1
21.03.2021
Реймс
1' - 58'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1 : 3
14.03.2021
Бордо
1' - 70'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3 : 1
03.03.2021
Дижон
1' - 78'
29'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0 : 4
27.02.2021
ПСЖ
61' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1 : 0
31.01.2021
Дижон
1' - 25'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3 : 2
27.01.2021
Дижон
72' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1 : 1
24.01.2021
Страсбур
59' - 90'
63'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0 : 0
06.12.2020
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1 : 3
29.11.2020
Дижон
66' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
0 : 1
22.11.2020
Ланс
1' - 62'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 1
08.11.2020
Дижон
1' - 63'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0 : 0
01.11.2020
Лорьян
1' - 58'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3 : 0
04.10.2020
Дижон
1' - 59'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2 : 2
27.09.2020
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0 : 2
13.09.2020
Брест
46' - 57'
57'
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