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Милан
Рубен Лофтус-Чик
Новости
€ 8,50 млн
Рубен Лофтус-Чик - новости
Милан
23 января 1996 (30), Лондон
#8 | Полузащитник
Англия
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«Милан» сообщил, сколько пропустит сломавший челюсть Лофтус-Чик
23 февраля
Лофтус-Чику предстоит питаться через зонд
23 февраля
2
Фото
Лофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
23 февраля
2
Фото
«Милан» подписал полузащитника «Челси»
2023.06.30 20:27
«Милан» близок к покупке двух игроков «Челси»
2023.06.27 13:20
«Милан» близок к подписанию трех футболистов
2023.06.26 23:10
«Челси» назвал «Милану» цену на Лофтуса-Чика
2023.05.19 16:50
«Милан» хочет подписать полузащитников «Челси» и «Айнтрахта»
2023.05.18 21:55
«Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Челси»
2023.04.29 10:36
«Челси» открыт к предложениям по восьми футболистам
2023.04.22 16:51
«Реал» хочет подписать четырех футболистов «Челси»
2023.04.18 17:55
3
«Челси» летом выставит на трансфер восемь игроков
2023.03.30 07:40
1
12 игроков могут покинуть «Челси» летом
2023.03.07 14:26
8
«Милан» сделал запрос по двум игрокам «Челси»
2023.01.22 20:31
«Интер» планирует арендовать у «Челси» Лофтус-Чика
2022.06.05 13:22
«Рома» и клубы АПЛ претендуют на Лофтус-Чика
2022.04.20 08:34
«Ювентус» может подписать Лофтус-Чика на замену Артуру
2022.01.14 00:28
1
Лофтус-Чик – лучший игрок «Челси» в матче с «Брентфордом» по пяти показателям
2021.10.17 09:54
«Наполи» – в переговорах с «Челси» по Лофтус-Чику
2021.08.29 09:02
The Guardian: «Астон Вилла», «Вест Хэм» и другие клубы хотят арендовать Лофтус-Чика
2020.09.25 20:01
Лэмпард: «Канте не сыграет с «Бернли», он тренируется по индивидуальной программе»
2019.10.25 22:41
Фото
Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси» до 2024 года. Зарплата – 150 тысяч в неделю
2019.07.06 17:22
1
Лофтус-Чик согласовал новый контракт с «Челси». Зарплата – 150 тысяч в неделю
2019.07.02 22:25
1
Лофтус-Чик – после операции на ахилловом сухожилии: «Желаю «Челси» удачи в финале Лиги Европы»
2019.05.17 19:42
2
Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче
2019.05.17 01:12
2
Фото
Обамеянг признан игроком недели в Лиге Европы
2019.05.10 18:42
1
«Челси» хочет продлить контракт с Лофтус-Чиком
2019.05.04 14:59
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
2019.05.03 01:58
4
Лофтус-Чик забил 5 голов в 6 последних матчах за «Челси»
2018.12.06 06:40
Лофтус-Чик забил 5 голов в 6 последних матчах за «Челси»
2018.12.03 10:41
190
1
2
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