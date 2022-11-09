Рубен Лофтус-Чик - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Лофтус-Чик
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Лофтус-Чик
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 73'
|Лестер
|1:3
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|07.03.2023
|82' - 90'
|Челси
|2:0
|Боруссия
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 84'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 62'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 79'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)