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    Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче

    Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик получил травму в товарищеской встрече с «Нью-Ингленд Революшн» (3:0).

    Пресс-служба синих сообщила, что у 23-летнего англичанина разрыв ахиллова сухожилия. В ближайшее время он перенесет операцию.

    Информация о степени травмы и теоретических сроках восстановления отсутствует. По информации The Guardian, футболист пропустит финал Лиги Европы против «Арсенала», который состоится 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку.

    В текущем сезоне воспитанник «Челси» забил 10 голов и отдал пять ассистов в 40-ка матчах всех турниров.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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