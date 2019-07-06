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    Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси» до 2024 года. Зарплата – 150 тысяч в неделю

    Как и предполагалось ранее, полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик продлил контракт с клубом. Теперь соглашение действует до 2024 года.

    По информации The Telegraph, недельная зарплата футболиста сборной Англии вырастет с 60-ти тысяч фунтов до 150-ти. Лофтус-Чик – воспитанник «Челси».

    • В 40 играх прошлого сезона хавбек забил 10 голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.
    • Лофтус-Чик сейчас травмирован и может не сыграть до конца 2019 года.
    • «Челси» на этой неделе возглавил Фрэнк Лэмпард.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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