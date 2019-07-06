Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси» до 2024 года. Зарплата – 150 тысяч в неделю

Как и предполагалось ранее, полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик продлил контракт с клубом. Теперь соглашение действует до 2024 года.
По информации The Telegraph, недельная зарплата футболиста сборной Англии вырастет с 60-ти тысяч фунтов до 150-ти. Лофтус-Чик – воспитанник «Челси».
- В 40 играх прошлого сезона хавбек забил 10 голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.
- Лофтус-Чик сейчас травмирован и может не сыграть до конца 2019 года.
- «Челси» на этой неделе возглавил Фрэнк Лэмпард.