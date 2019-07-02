Лофтус-Чик согласовал новый контракт с «Челси». Зарплата – 150 тысяч в неделю

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик продлит контракт на улучшенных условиях, сообщает The Telegraph.

По информации источника, недельная зарплата футболиста сборной Англии вырастет с 60-ти тысяч фунтов до 150-ти. Соглашение будет подписано сроком на пять лет.

Лофтус-Чик – воспитанник лондонского клуба. В 40-ка играх прошлого сезона забил 10 голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.

Напомним, «Челси» занял третье место в Премьер-лиге и выиграл Лигу Европы. Лофтус-Чик получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче перед финальной игрой еврокубка. Он может не сыграть до конца года.