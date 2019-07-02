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    Лофтус-Чик согласовал новый контракт с «Челси». Зарплата – 150 тысяч в неделю

    Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик продлит контракт на улучшенных условиях, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, недельная зарплата футболиста сборной Англии вырастет с 60-ти тысяч фунтов до 150-ти. Соглашение будет подписано сроком на пять лет.

    Лофтус-Чик – воспитанник лондонского клуба. В 40-ка играх прошлого сезона забил 10 голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.

    Напомним, «Челси» занял третье место в Премьер-лиге и выиграл Лигу Европы. Лофтус-Чик получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче перед финальной игрой еврокубка. Он может не сыграть до конца года.

    Источник: Telegraph

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