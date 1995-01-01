Лофтус-Чик – после операции на ахилловом сухожилии: «Желаю «Челси» удачи в финале Лиги Европы»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал итоги операции на ахилловом сухожилии.

Он получил травму в товарищеском матче с «Нью-Ингленд Революшн».

«Привет, ребята. Трудно сказать, как я сейчас сейчас чувствую. Больше смятения, чем грусти. Вчера вечером моя операция прошла успешно, поэтому я пропущу некоторое время. Желаю удачи в финале Лиги Европы и, конечно в финале Лиги наций.

Всю свою карьеру после травм я возвращался более сильным. В этот раз я сделаю это снова», – сказал Лофтус-Чик.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку. Команда Маурицио Сарри встретится с «Арсеналом».

В текущем сезоне воспитанник «Челси» забил 10 голов и отдал пять ассистов в 40-ка матчах всех турниров.