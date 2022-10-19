Сулайман Маррех - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Сулайман
|Фамилия
|Маррех
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банжул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Сулайман
|Фамилия
|Маррех
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банжул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|71' - 124'
|Гент
|
2:0
(5:3)п
|Карабах
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|86' - 90'
|Карабах
|1:0
|Гент
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|9
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:3
|Генк (Генк)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|15.01.2023
|90' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|30.10.2022
|76' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|23.10.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Серен (Серен)
|58'
|19.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|09.10.2022
|76' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:4
|Гент (Гент)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|11.09.2022
|78' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|04.09.2022
|1' -81'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Гент (Гент)
|12.08.2022
|1' -46'
|Остенде (Остенде)
|1:3
|Гент (Гент)
|23'
|07.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|37' 75'
|30.07.2022
|87' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)