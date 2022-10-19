Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сулайман Маррех - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Сулайман
    Фамилия Маррех
    Команда Гент
    Состав Основной
    Родной город Банжул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июля 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 71' - 124' Гент 2:0
    (5:3)п         		Карабах Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 86' - 90' Карабах 1:0 Гент Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    90'
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11