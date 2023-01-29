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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Гент
Серкль Брюгге - Гент: обзор матча 29 января 2023
Серкль Брюгге
29.01.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Гент
58'
А. Уэда
60'
К. Данке
90+4'
Й. Даланд
66'
Ж. де Сар
90'
Д. Лемаич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Гент
Замена
J. Marcelin
️️️️
А. Уэда
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
Й. Даланд
90'
+4
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Лемаич
Пас отдал
М. Фофана
84'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
А. Кастро-Монтес
Замена
Я. Гбоу
️️️️
К. Данке
80'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Франсис
74'
67'
Замена
М. Фофана
️️️️
К. Пиатковски
67'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Х. Хонг
66'
ГОЛ! 2:1!
Ж. де Сар
ГОЛ! 2:0!
К. Данке
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Уэда
Пас отдал
Ш. Ванхутте
58'
29'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серкль Брюгге
89
Sébastien Bruzzese
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-1-3-3
5
Попович
5
Равик
2
Даланд
41
Сике
34
Ванхутте
24
Сомерс
17
Франсис
2
Деман
9
Данке
18
Уэда
17
3-2-3-1-1
1
Нарди
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
91
Пиатковски
24
Кумс
20
Хонг
4
де Сар
7
Салах
99
Кюйперс
18
Уэда
24
24
18
Уэда
17
Франсис
10
Хотич
10
Хотич
17
Франсис
9
Данке
34
Гбоу
34
Гбоу
9
Данке
91
Пиатковски
39
Фофана
39
Фофана
91
Пиатковски
17
Кастро-Монтес
22
Лемаич
22
Лемаич
17
Кастро-Монтес
20
Хонг
29
Депуатр
29
Депуатр
20
Хонг
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Гент
89
Sébastien Bruzzese
ВР
8
Робб Декостер
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
89
Sébastien Bruzzese
ВР
8
Робб Декостер
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Серкль Брюгге - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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