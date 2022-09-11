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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Зюлте-Варегем
Гент - Зюлте-Варегем: обзор матча 11 сентября 2022
Гент
11.09.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
49'
У. Кюйперс
73'
Д. Торунарига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Зюлте-Варегем
Замена
Н. Де Риддер
️️️️
А. Кастро-Монтес
90'
82'
Желтая карточка
Р. Цука
79'
Замена
S. Braem
️️️️
Н. Мироши
Замена
С. Маррех
️️️️
С. Кумс
78'
Замена
М. Фофана
️️️️
Х. Хонг
78'
ГОЛ! 2:0!
Д. Торунарига
73'
66'
Замена
Д. Рамирес
️️️️
Й. Фоссен
66'
Замена
Р. Цука
️️️️
А. Чиранни
56'
Замена
К. Палумец
️️️️
А. Сиссако
56'
Замена
А. Ндур
️️️️
М. Сангаре
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
Х. Хонг
49'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Самуас
46'
32'
Желтая карточка
А. Сиссако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
12
Ноа Де Риддер
ПВ
39
Малик Фофана
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Рави Цука
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
13
Лассе Виген
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
4-4-1-1
33
Руф
21
Ханше-Ольсен
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
7
Салах
99
Кюйперс
2-4-4
1
Боссут
20
14
Драмбаев
8
Ромменс
20
Мироши
18
Сангаре
8
Сиссако
3
Лопес
9
Фоссен
2
Чиранни
39
Фадера
24
Кумс
16
Маррех
16
Маррех
24
Кумс
18
Самуас
10
Хеуге
10
Хеуге
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
12
Де Риддер
12
Де Риддер
17
Кастро-Монтес
20
Хонг
39
Фофана
39
Фофана
20
Хонг
2
Чиранни
25
Цука
25
Цука
2
Чиранни
9
Фоссен
16
Рамирес
16
Рамирес
9
Фоссен
18
Сангаре
25
Ндур
25
Ндур
18
Сангаре
8
Сиссако
80
Палумец
80
Палумец
8
Сиссако
20
Мироши
34
34
20
Мироши
Остались в запасе
Гент
Зюлте-Варегем
1
Пауль Нарди
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
69
Луи Бостин
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Гент - Зюлте-Варегем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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