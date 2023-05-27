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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Гент
Вестерло - Гент: обзор матча 27 мая 2023
Вестерло
27.05.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, группа B, 5 тур
1 : 3
Завершен
Гент
23'
Н. Шадли
27'
Э. Юлсагер
76'
У. Кюйперс
81'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Гент
Замена
Г. Йоу
️️️️
Д. Нене
90'
+1
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Ю. Мацуо
90'
85'
Замена
С. Маррех
️️️️
С. Кумс
84'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Х. Хонг
Замена
R. Seigers
️️️️
L. Van Eenoo
83'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
М. Де Куйпер
83'
81'
ГОЛ! 1:3!
Т. Тиссудали
Пас отдал
У. Кюйперс
76'
ГОЛ! 1:2!
У. Кюйперс
73'
Замена
Б. Лагэ
️️️️
К. Пиатковски
72'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Орбан
60'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Э. Юлсагер
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Н. Шадли
50'
27'
ГОЛ! 1:1!
Э. Юлсагер
ГОЛ! 1:0!
Н. Шадли
Пас отдал
М. Де Куйпер
23'
22'
Желтая карточка
М. Самуас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
34
Ilias El Hari
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
2-1-5-1-1
20
Гиллекенс
2
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
24
Мадсен
8
39
ван ден Кейбус
29
Де Куйпер
89
Шадли
14
Мацуо
45
Нене
3-5-2
1
Нарди
91
Пиатковски
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
24
Кумс
4
де Сар
17
Юлсагер
20
Хонг
99
Орбан
99
Кюйперс
8
23
23
8
29
Де Куйпер
32
Йорданов
32
Йорданов
29
Де Куйпер
89
Шадли
19
Фикселлес
19
Фикселлес
89
Шадли
14
Мацуо
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
14
Мацуо
45
Нене
7
Йоу
7
Йоу
45
Нене
91
Пиатковски
4
Лагэ
4
Лагэ
91
Пиатковски
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
24
Кумс
16
Маррех
16
Маррех
24
Кумс
99
Орбан
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Орбан
20
Хонг
10
Хеуге
10
Хеуге
20
Хонг
Остались в запасе
Вестерло
Гент
30
Koen Van Langendonck
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Ilias El Hari
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Ilias El Hari
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Вестерло - Гент
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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