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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Шарлеруа
Гент - Шарлеруа: обзор матча 19 января 2023
Гент
19.01.2023, четверг, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Шарлеруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Шарлеруа
90'
+1
Замена
Р. Мориока
️️️️
И. Мбенза
90'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
88'
Желтая карточка
Ж. Кайембе
Замена
Л. Депуатр
️️️️
У. Кюйперс
86'
75'
Замена
Д. Чачуа
️️️️
К. Нкуба
75'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Д. Хейманс
Замена
Д. Лемаич
️️️️
С. Кумс
75'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
К. Пиатковски
75'
Желтая карточка
К. Пиатковски
70'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Фофана
64'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
И. Салах
64'
58'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
А. Хоссейнзаде
52'
Желтая карточка
Й. Багер
Желтая карточка
С. Кумс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Гент
33
Дави Руф
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
8
Али Голизаде
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
4-3-2-1
1
Нарди
2
Окуму
91
Пиатковски
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
7
Салах
39
Фофана
99
Кюйперс
4-1-2-3
12
Коффи
25
Марк
44
Букамир
5
Багер
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
8
Зорган
7
Мбенза
27
Нкуба
99
Хоссейнзаде
38
Хейманс
91
Пиатковски
33
Торунарига
33
Торунарига
91
Пиатковски
7
Салах
17
Юлсагер
17
Юлсагер
7
Салах
39
Фофана
10
Хеуге
10
Хеуге
39
Фофана
24
Кумс
22
Лемаич
22
Лемаич
24
Кумс
99
Кюйперс
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Кюйперс
27
Нкуба
38
Чачуа
38
Чачуа
27
Нкуба
7
Мбенза
88
Мориока
88
Мориока
7
Мбенза
38
Хейманс
8
Голизаде
8
Голизаде
38
Хейманс
99
Хоссейнзаде
20
Баджи
20
Баджи
99
Хоссейнзаде
Остались в запасе
Гент
Шарлеруа
33
Дави Руф
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Пьер Патро
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Гент - Шарлеруа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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