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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Генк
Гент - Генк: обзор матча 05 февраля 2023
Гент
05.02.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Генк
9'
Х. Хонг
88'
Л. Депуатр
23'
Д. Пайнтсил
67'
Й. Сор
86'
Т. Арокодаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Генк
90'
+3
Желтая карточка
Т. Арокодаре
ГОЛ! 2:3!
Л. Депуатр
88'
86'
ГОЛ! 1:3!
Т. Арокодаре
Пас отдал
Н. Кастро
84'
Замена
Н. Кастро
️️️️
М. Трезор
84'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Пайнтсил
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Кастро-Монтес
79'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
С. Кумс
79'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
М. Фофана
68'
67'
ГОЛ! 1:2!
Й. Сор
Пас отдал
М. Трезор
65'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
М. Саматта
65'
Замена
Й. Сор
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Желтая карточка
Ж. де Сар
64'
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
П. Грошовски
ГОЛ! 1:0!
Х. Хонг
Пас отдал
У. Кюйперс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
1
Louis Fortin
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Нарди
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
2
Окуму
91
Пиатковски
24
Кумс
20
Хонг
4
де Сар
39
Фофана
99
Кюйперс
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
38
Саматта
17
Кастро-Монтес
10
Хеуге
10
Хеуге
17
Кастро-Монтес
39
Фофана
29
Депуатр
29
Депуатр
39
Фофана
24
Кумс
22
Лемаич
22
Лемаич
24
Кумс
28
Пайнтсил
23
Пресиадо
23
Пресиадо
28
Пайнтсил
31
Трезор
8
Кастро
8
Кастро
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
11
Сор
11
Сор
11
Эль-Ханнус
38
Саматта
99
Арокодаре
99
Арокодаре
38
Саматта
Остались в запасе
Гент
Генк
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
1
Louis Fortin
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Гент - Генк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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