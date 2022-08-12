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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Гент
Остенде - Гент: обзор матча 12 августа 2022
Остенде
12.08.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Гент
13'
Д. Атанга
24'
У. Кюйперс
29'
Х. Хонг
60'
Э. Юлсагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Гент
90'
Замена
М. Фофана
️️️️
У. Кюйперс
Желтая карточка
М. Гейе
79'
79'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Э. Юлсагер
Замена
Б. Капон
️️️️
Р. Д'Хез
70'
Замена
М. Гейе
️️️️
К. Роша
70'
65'
Замена
Нуриу
️️️️
Х. Хонг
60'
ГОЛ! 1:3!
Э. Юлсагер
Пас отдал
У. Кюйперс
Желтая карточка
К. Роша
56'
46'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
С. Маррех
Замена
Ф. Кателарис
️️️️
З. Медли
46'
29'
ГОЛ! 1:2!
Х. Хонг
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
Желтая карточка
З. Медли
28'
24'
ГОЛ! 1:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
С. Кумс
23'
Желтая карточка
С. Маррех
ГОЛ! 1:0!
Д. Атанга
Пас отдал
Н. Бацнер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
7
Робби Д'Хез
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
25
Ник Бацнер
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
30
Фанос Кателарис
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
Гент
25
Нуриу
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
39
Малик Фофана
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
2-1-2-5
3
Урогиде
4
Медли
14
Амаде
7
Д'Хез
10
Роша
3
Танге
17
Атанга
68
Эмброуз
16
Ндика Матам
28
Хуберт
4-5-1
33
Руф
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
24
Кумс
20
Хонг
17
Юлсагер
16
Маррех
99
Кюйперс
7
Д'Хез
27
Капон
27
Капон
7
Д'Хез
4
Медли
30
Кателарис
30
Кателарис
4
Медли
10
Роша
29
Гейе
29
Гейе
10
Роша
20
Хонг
25
Нуриу
25
Нуриу
20
Хонг
16
Маррех
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
16
Маррех
17
Юлсагер
29
Депуатр
29
Депуатр
17
Юлсагер
99
Кюйперс
39
Фофана
39
Фофана
99
Кюйперс
Остались в запасе
Остенде
Гент
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Анди Мусаев
ЦФ
Остались в запасе
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Остенде - Гент
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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