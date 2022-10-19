Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Гент
Юнион СЖ - Гент: обзор матча 19 октября 2022
Юнион СЖ
19.10.2022, среда, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Гент
12'
Л. Амани
82'
Д. Ванзейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Гент
90'
+1
Желтая карточка
Ж. де Сар
Замена
Х. Родригес
️️️️
Л. Амани
89'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Т. Теума
87'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
86'
83'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Х. Хонг
ГОЛ! 2:0!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Л. Амани
82'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
74'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
С. Адингра
74'
67'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
С. Кумс
67'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Л. Депуатр
56'
Красная карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
46'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Э. Овусу
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
21'
18'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
ГОЛ! 1:0!
Л. Амани
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
44
Линен
10
Теума
10
Амани
7
Адингра
22
Бонифаци
13
Ванзейр
4-1-4-1
1
Нарди
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
25
Нуриу
42
Овусу
24
Кумс
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
29
Депуатр
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
10
Амани
6
Родригес
6
Родригес
10
Амани
10
Теума
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Теума
7
Адингра
94
Лапуссен
94
Лапуссен
7
Адингра
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
42
Овусу
4
де Сар
4
де Сар
42
Овусу
24
Кумс
17
Юлсагер
17
Юлсагер
24
Кумс
20
Хонг
10
Хеуге
10
Хеуге
20
Хонг
29
Депуатр
99
Кюйперс
99
Кюйперс
29
Депуатр
Остались в запасе
Юнион СЖ
Гент
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Главный тренер
Карел Герартс
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Юнион СЖ - Гент
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Новости команд
Все
Юнион СЖ
Гент
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
09:07
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+