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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Сент-Труйден
Гент - Сент-Труйден: обзор матча 30 июля 2022
Гент
30.07.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
12'
У. Кюйперс
83'
Д. Хаяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Сент-Труйден
Замена
С. Маррех
️️️️
М. Самуас
87'
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
Э. Овусу
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хаяси
Пас отдал
С. Ван Дессел
82'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Ф. Кайя
Замена
М. Фофана
️️️️
У. Кюйперс
82'
Желтая карточка
Д. Лемаич
73'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
64'
58'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Т. Тиссудали
31'
21'
Желтая карточка
М. Конате
18'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
К. Брюлс
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Сент-Труйден
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Гент
31
Бруно Годо
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
39
Малик Фофана
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Руф
2
Окуму
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
42
Овусу
18
Самуас
24
Кумс
17
Юлсагер
9
Тиссудали
99
Кюйперс
3-1-1-5
14
Хасиока
37
Ляйстнер
2
Аль-Дахил
8
Конате
34
Бойя
91
Хаяси
22
Янссенс
10
Кагава
22
Брюлс
11
Койта
42
Овусу
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
42
Овусу
18
Самуас
16
Маррех
16
Маррех
18
Самуас
9
Тиссудали
22
Лемаич
22
Лемаич
9
Тиссудали
99
Кюйперс
39
Фофана
39
Фофана
99
Кюйперс
Кайя
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
Кайя
22
Брюлс
14
Кайя
14
Кайя
22
Брюлс
Остались в запасе
Гент
Сент-Труйден
31
Бруно Годо
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
31
Бруно Годо
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Гент - Сент-Труйден
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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