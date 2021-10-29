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    Филипп Пентке - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Филипп
    Фамилия Пентке
    Команда Хоффенхайм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 мая 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2023 Был в запасе Бохум 5:2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 5:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    18.12.2021 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    15.12.2021 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    11.12.2021 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 1:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    04.12.2021 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:2 Айнтрахт (Франкфурт)
    27.11.2021 1' -90' Гройтер Фюрт (Фюрт) 3:6 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    20.11.2021 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    06.11.2021 Был в запасе Бохум (Бохум) 2:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    29.10.2021 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:0 Герта (Берлин)
    23.10.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 4:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    02.10.2021 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    25.09.2021 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    18.09.2021 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    11.09.2021 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:2 Майнц (Майнц)
    27.08.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 3:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    22.08.2021 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:2 Унион (Берлин)
    14.08.2021 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 0:4 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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