Филипп Пентке - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Пентке
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Пентке
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бохум
|5:2
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|15.12.2021
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|27.11.2021
|1' -90'
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|3:6
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|2:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|29.10.2021
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:0
|Герта (Берлин)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|4:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:2
|Майнц (Майнц)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:2
|Унион (Берлин)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:4
|Хоффенхайм (Зинсхайм)