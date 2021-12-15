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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 15 декабря 2021
Байер
15.12.2021, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
37'
П. Шик
63'
П. Шик
80'
А. Штиллер
83'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
90'
+4
Вторая желтая
М. Диаби
90'
+2
88'
Желтая карточка
М. Даббур
Желтая карточка
П. Хинкапе
87'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
85'
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Даббур
Пас отдал
Ж. Рюттер
83'
Замена
С. Адамян
️️️️
Д. Самассеку
Замена
П. Рецос
️️️️
О. Коссуну
82'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Ф. Вирц
82'
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Штиллер
Пас отдал
К. Фогт
69'
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Баумгартнер
69'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
И. Бебу
Замена
А. Адли
️️️️
К. Беллараби
64'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
К. Демирбай
64'
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
П. Хинкапе
63'
Желтая карточка
О. Коссуну
60'
46'
Замена
А. Штиллер
️️️️
С. Руди
46'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
К. Акпогума
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
Пас отдал
М. Диаби
37'
28'
Желтая карточка
Д. Раум
21'
Желтая карточка
С. Руди
Желтая карточка
М. Диаби
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ПЗ
14
Кристоф Баумгартнер
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
5
Хинкапе
4
Та
31
Коссуну
12
Тапсоба
26
Демирбай
25
Паласиос
19
Диаби
7
Вирц
38
Беллараби
14
Шик
3-3-1-2-1
1
Бауманн
7
Фогт
26
Ричардс
27
Гриллич
25
Акпогума
18
Самассеку
22
Раум
13
Руди
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
31
Коссуну
45
Рецос
45
Рецос
31
Коссуну
26
Демирбай
20
Арангис
20
Арангис
26
Демирбай
7
Вирц
8
Андрих
8
Андрих
7
Вирц
38
Беллараби
21
Адли
21
Адли
38
Беллараби
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
13
Руди
6
Штиллер
6
Штиллер
13
Руди
25
Акпогума
3
Кадержабек
3
Кадержабек
25
Акпогума
9
Бебу
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Бебу
18
Самассеку
22
Адамян
22
Адамян
18
Самассеку
14
Баумгартнер
9
Даббур
9
Даббур
14
Баумгартнер
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
10
Надим Амири
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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