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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Хоффенхайм
Гройтер Фюрт - Хоффенхайм: обзор матча 27 ноября 2021
Гройтер Фюрт
27.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 6
Завершен
Хоффенхайм
22'
Д. Левелинг
46'
Т. Тильман
68'
Б. Хргота
32'
И. Бебу
40'
Ж. Рюттер
58'
Ж. Рюттер
62'
И. Бебу
66'
М. Мейерхофер (АГ)
80'
И. Бебу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Хоффенхайм
Замена
С. Грисбек
️️️️
Х. Нильсен
88'
83'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ж. Рюттер
83'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
И. Бебу
80'
ГОЛ! 3:6!
И. Бебу
Пас отдал
А. Крамарич
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
Т. Тильман
79'
Замена
А. Барри
️️️️
С. Аста
70'
Замена
С. Иттен
️️️️
Д. Абиама
70'
ГОЛ! 3:5!
Б. Хргота
Пас отдал
Д. Левелинг
68'
66'
ГОЛ в свои ворота! 2:5!
М. Мейерхофер
63'
Замена
К. Ричардс
️️️️
М. Даббур
62'
ГОЛ! 2:4!
И. Бебу
58'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Рюттер
Пас отдал
Д. Раум
57'
Замена
А. Крамарич
️️️️
К. Акпогума
57'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Самассеку
Желтая карточка
М. Кристиансен
49'
ГОЛ! 2:2!
Т. Тильман
Пас отдал
Б. Хргота
46'
40'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Рюттер
Пас отдал
Д. Раум
32'
ГОЛ! 1:1!
И. Бебу
Пас отдал
Ж. Рюттер
ГОЛ! 1:0!
Д. Левелинг
Пас отдал
Б. Хргота
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
2
Симон Аста
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
13
Себастьян Грисбек
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Хоффенхайм
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
8
Мият Гачинович
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
37
Лука Филипп
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
2-1-2-5
33
Функ
5
Бауэр
28
Мейерхофер
14
Сарпей
11
Тильман
13
Кристиансен
2
Аста
18
Левелинг
7
Нильсен
18
Абиама
10
Хргота
4-2-1-1-2
20
Пентке
25
Акпогума
7
Фогт
4
Пош
22
Раум
18
Самассеку
27
Гриллич
18
Гайгер
9
Бебу
10
Рюттер
9
Даббур
2
Аста
5
Барри
5
Барри
2
Аста
7
Нильсен
13
Грисбек
13
Грисбек
7
Нильсен
11
Тильман
28
Дудзяк
28
Дудзяк
11
Тильман
18
Абиама
10
Иттен
10
Иттен
18
Абиама
18
Самассеку
6
Штиллер
6
Штиллер
18
Самассеку
9
Бебу
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
9
Бебу
9
Даббур
26
Ричардс
26
Ричардс
9
Даббур
25
Акпогума
27
Крамарич
27
Крамарич
25
Акпогума
10
Рюттер
22
Адамян
22
Адамян
10
Рюттер
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Хоффенхайм
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
37
Лука Филипп
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Остались в запасе
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
37
Лука Филипп
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Гройтер Фюрт - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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