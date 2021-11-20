Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Хоффенхайм - РБ Лейпциг: обзор матча 20 ноября 2021
Хоффенхайм
20.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
12'
Д. Самассеку
68'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Акпогума
89'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
И. Бебу
89'
84'
Желтая карточка
Анхелиньо
79'
Замена
У. Новоа
️️️️
Л. Клостерманн
Замена
К. Ричардс
️️️️
М. Даббур
73'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ж. Рюттер
73'
71'
Замена
И. Мориба
️️️️
Д. Собослаи
71'
Замена
Б. Бробби
️️️️
А. Силва
ГОЛ! 2:0!
М. Даббур
68'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Самассеку
64'
53'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Н. Мукиэле
46'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Кампль
Желтая карточка
Ф. Гриллич
42'
35'
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 1:0!
Д. Самассеку
Пас отдал
Д. Гайгер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
8
Мият Гачинович
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Йоша Вос
АП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Бауманн
22
Раум
4
Пош
7
Фогт
25
Акпогума
27
Гриллич
18
Самассеку
18
Гайгер
9
Бебу
9
Даббур
10
Рюттер
3-3-1-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
24
Гвардиол
20
Мукиэле
12
Адамс
17
Анхелиньо
44
Кампль
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
18
Самассеку
6
Штиллер
6
Штиллер
18
Самассеку
9
Даббур
26
Ричардс
26
Ричардс
9
Даббур
25
Акпогума
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
25
Акпогума
9
Бебу
11
Аслани
11
Аслани
9
Бебу
10
Рюттер
22
Адамян
22
Адамян
10
Рюттер
16
Клостерманн
12
Новоа
12
Новоа
16
Клостерманн
20
Мукиэле
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Мукиэле
8
Собослаи
6
Мориба
6
Мориба
8
Собослаи
44
Кампль
10
Форсберг
10
Форсберг
44
Кампль
19
Силва
9
Бробби
9
Бробби
19
Силва
Остались в запасе
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Дани Ольмо
АП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Дани Ольмо
АП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+