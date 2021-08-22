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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Унион
Хоффенхайм - Унион: обзор матча 22 августа 2021
Хоффенхайм
22.08.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Унион
14'
К. Акпогума
30'
Я. Брун-Ларсен
10'
Н. Гисельман
47'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Унион
90'
+4
Вторая желтая
М. Фридрих
85'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Г. Харагучи
82'
Желтая карточка
М. Фридрих
Желтая карточка
Д. Самассеку
80'
Замена
М. Гачинович
️️️️
К. Баумгартнер
79'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
С. Руди
79'
69'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Авонийи
69'
Замена
К. Триммель
️️️️
Н. Гисельман
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Даббур
62'
Замена
С. Адамян
️️️️
Я. Брун-Ларсен
62'
60'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
М. Ингвартсен
47'
ГОЛ! 2:2!
Т. Авонийи
45'
Желтая карточка
Р. Хедира
ГОЛ! 2:1!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
А. Крамарич
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Акпогума
Пас отдал
А. Штиллер
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гисельман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бауманн
22
Раум
4
Пош
7
Фогт
25
Акпогума
6
Штиллер
13
Руди
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
27
Крамарич
9
Даббур
3-3-1-3
16
Люте
6
Эккель
5
Фридрих
31
Кнохе
26
Рюэрсон
8
Хедира
17
Гисельман
78
Харагучи
14
Авонийи
10
Крузе
7
Ингвартсен
13
Руди
18
Самассеку
18
Самассеку
13
Руди
14
Баумгартнер
8
Гачинович
8
Гачинович
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
22
Адамян
22
Адамян
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Даббур
17
Гисельман
28
Триммель
28
Триммель
17
Гисельман
7
Ингвартсен
21
Озтюнали
21
Озтюнали
7
Ингвартсен
14
Авонийи
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
78
Харагучи
36
Тойхерт
36
Тойхерт
78
Харагучи
Остались в запасе
Хоффенхайм
Унион
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
24
Марко Йон
ЛП
18
Деннис Гайгер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Фредерик Реннов
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
24
Марко Йон
ЛП
18
Деннис Гайгер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Хоффенхайм - Унион
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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