Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Хоффенхайм
Арминия - Хоффенхайм: обзор матча 18 сентября 2021
Арминия
18.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Хоффенхайм
86'
Желтая карточка
А. Крамарич
Замена
А. Андраде
️️️️
Л. Чиборра
82'
Замена
Л. Чиборра
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
74'
Замена
Я. Серра
️️️️
Ф. Клоз
74'
71'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
К. Баумгартнер
Желтая карточка
Б. Ласм
68'
Замена
Б. Ласм
️️️️
П. Виммер
59'
57'
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бебу
56'
Замена
Р. Сков
️️️️
Я. Брун-Ларсен
Желтая карточка
П. Виммер
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
11
Брайан Ласм
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ортега
7
Лаурсен
4
Нильссон
5
Пипер
27
Брюннер
24
Претль
7
Окугава
18
Шепф
25
Хак
8
Виммер
9
Клоз
4-2-3-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
26
Ричардс
22
Раум
27
Гриллич
18
Самассеку
9
Бебу
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
Чиборра
16
Андраде
16
Андраде
Чиборра
7
Лаурсен
25
Чиборра
25
Чиборра
7
Лаурсен
8
Виммер
11
Ласм
11
Ласм
8
Виммер
9
Клоз
13
Серра
13
Серра
9
Клоз
7
Брун-Ларсен
24
Сков
24
Сков
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
10
Рюттер
10
Рюттер
14
Баумгартнер
9
Бебу
22
Адамян
22
Адамян
9
Бебу
Остались в запасе
Арминия
Хоффенхайм
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Остались в запасе
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Арминия - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
Новости команд
Все
Арминия
Хоффенхайм
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+