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Видар Кьяртанссон
Новости
Видар Кьяртанссон - новости
Завершил карьеру
11 марта 1990 (36), Селфосс
#9 | Нападающий
174 см
Исландия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
«Рубин» объявил о разрыве контракта с Денисовым и окончании аренды Кьяртанссона
2020.01.11 12:52
5
«СЭ»: «Ростов» может продать четырех легионеров
2019.12.27 00:59
9
Соболев, Кабутов, Карпов – в старте «Крыльев» на матч с «Рубином». Денисов, Зуев, Кьяртанссон сыграют у гостей
2019.11.04 15:34
Давиташвили, Микелтадзе, Кьяртанссон – в основе «Рубина» на матч с ЦСКА; Шарлия, Дивеев, Бистрович сыграют у гостей
2019.08.04 17:45
3
Фото
«Рубин» арендовал Кьяртанссона у «Ростова»
2019.07.20 14:24
2
«Рубин» арендует форварда «Ростова» Кьяртанссона
2019.07.16 09:39
Кьяртассон на правах аренды перешел из «Ростова» в «Хаммарбю»
2019.03.19 12:48
1
Expressen: «Юргорден» хочет купить Кьяртассона у «Ростова»
2019.03.12 18:05
5
Sport24: «Ростов» может расстаться с Шомуродовым, Кьяртассоном и Салетросом
2019.01.30 14:45
7
Агент: «Кьяртассон может покинуть «Ростов» и перейти в «Йени Малатьяспор»
2019.01.05 22:43
9
Форвард «Ростова» Кьяртассон: «Нам достижимо место в тройке РПЛ»
2018.12.31 09:06
9
РПЛ. «Ростов» ушел от поражения в Краснодаре
2018.11.04 18:22
33
28-летний форвард «Ростова» Кьяртассон завершил международную карьеру
2018.10.20 19:49
4
«Поклонницы Сигурдарсона любовно называют его булочкой». В Ростове очень любят исландцев
2018.10.19 21:03
2
Нападающий «Ростова» Кьяртассон: «Хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»
2018.09.28 09:15
13
Ингасон: «В лице Кьяртассона мы получили отличного форварда. Он поможет «Ростову»
2018.09.01 09:31
13
Фото
«Ростов» объявил о трансфере исландского форварда Кьяртассона
2018.08.31 16:20
25
В «Ростов» может перейти еще один исландец
2018.08.31 13:00
8
Агент: «Зенит» не обращался в «Маккаби» по поводу Кьяртассона»
2017.05.04 21:48
2
«Зенит» интересуется нападающим сборной Исландии
2017.02.27 23:21
18
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