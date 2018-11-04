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    РПЛ. «Ростов» ушел от поражения в Краснодаре

    «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ.

    Ростовчане открыли счет в дебюте встречи усилиями Эльдора Шомуродова. «Краснодар» вышел вперед на 72-й минуте благодаря дублю Ари. Тем не менее, за девять минут до конца основного времени матча «Ростов» отыгрался. Гол на счету Сверрира Ингасона.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Краснодар – Ростов – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Шомуродов, 6; 1:1 – Ари, 16; 2:1 – Ари, 72; 2:2 – Ингасон, 81.

    «Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Куэва, 66), Классон, Вандерсон (Рамирес, 87), Ари (Игнатьев, 77).

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртассон, 77), Щадин, Сигурдарсон (Ионов, 64).

    Предупреждения: Перейра, 57 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2018 18:22
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 ноября 2018, 16:10

      Соседи выдали очень приличный и симпатичный матч!Приятно видеть что у нас на юге есть две такие прекрасные команды!Сам имею отношение к обеим городам,поэтому просто наслаждался хорошей зрелищной игрой.И ребята не подкачали!Удачи и Краснодару и Ростову в дальнейших матчах!Отобрать очки у прямых конкурентов и не терять свои в играх с командами из нижней части турнирной таблицы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 21:56

      Порадовали публику.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 4 ноября 2018, 21:43

      а когда просрочка первый гол забила мяч вышел за пределы поля

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > altair2004 6 ноября 2018, 17:09

      деревня и есть деревня .галицкий наиграется в футбол и ипец просрочке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67857

      portero 4 ноября 2018, 20:38

      надежда на то что в ЛЕ подфартит , не может же везде облом быть

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11352

      knikos 4 ноября 2018, 20:20

      А отрыв Зенита увеличился до 7-ми очков ! А по этой игре , Ростов мог и выиграть ...забивать надо .

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 19:52

      «Ростов» ушел от поражения? «Ростов» мог и выиграть!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 ноября 2018, 19:40

      f[[[

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 4 ноября 2018, 19:02

      Давненько таких игр в РПЛ не наблюдалось , красота и огонь , тем более после сегодняшнего отстоя в Питере !

      11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 ноября 2018, 19:00

      Карпин МОЛОДЦА умеет ведь настраивать команду на игру в каждом матче. Игра одно удовольствие смотреть бились до конца

      10
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 4 ноября 2018, 18:58

      Всегда верил в Валеру...

      3
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