РПЛ. «Ростов» ушел от поражения в Краснодаре

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ.

Ростовчане открыли счет в дебюте встречи усилиями Эльдора Шомуродова. «Краснодар» вышел вперед на 72-й минуте благодаря дублю Ари. Тем не менее, за девять минут до конца основного времени матча «Ростов» отыгрался. Гол на счету Сверрира Ингасона.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Краснодар – Ростов – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Шомуродов, 6; 1:1 – Ари, 16; 2:1 – Ари, 72; 2:2 – Ингасон, 81.

«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Куэва, 66), Классон, Вандерсон (Рамирес, 87), Ари (Игнатьев, 77).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртассон, 77), Щадин, Сигурдарсон (Ионов, 64).

Предупреждения: Перейра, 57 – нет.

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