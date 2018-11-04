РПЛ. «Ростов» ушел от поражения в Краснодаре

Соседи выдали очень приличный и симпатичный матч!Приятно видеть что у нас на юге есть две такие прекрасные команды!Сам имею отношение к обеим городам,поэтому просто наслаждался хорошей зрелищной игрой.И ребята не подкачали!Удачи и Краснодару и Ростову в дальнейших матчах!Отобрать очки у прямых конкурентов и не терять свои в играх с командами из нижней части турнирной таблицы!
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ.
Ростовчане открыли счет в дебюте встречи усилиями Эльдора Шомуродова. «Краснодар» вышел вперед на 72-й минуте благодаря дублю Ари. Тем не менее, за девять минут до конца основного времени матча «Ростов» отыгрался. Гол на счету Сверрира Ингасона.
Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур
Краснодар – Ростов – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Шомуродов, 6; 1:1 – Ари, 16; 2:1 – Ари, 72; 2:2 – Ингасон, 81.
«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Куэва, 66), Классон, Вандерсон (Рамирес, 87), Ари (Игнатьев, 77).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртассон, 77), Щадин, Сигурдарсон (Ионов, 64).
Предупреждения: Перейра, 57 – нет.