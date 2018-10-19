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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Поклонницы Сигурдарсона любовно называют его булочкой». В Ростове очень любят исландцев

    В составе «Ростова» выступают сразу четыре исландца – Бьорн Сигурдарсон, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон и Видар Кьяртассон.

    Фанаты очень любят исландских легионеров. Вот, что говорит одна из болельщиц: «Все рады, что они у нас в команде. Все они разные. Можно отметить, что Сигурдарсон – очень улыбчивый и позитивный человек. По поводу шуток не скажу, но слышала, что поклонницы Бьорна любовно называют его булочкой».

    Еще больше историй – в материале «Бомбардира».

    Ростов захватили исландцы. Их все обожают – за культуру, простоту и песни

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2018 21:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67523

      portero 19 октября 2018, 22:11

      лет через 12 , обвинят в изнасиловании, модно ведь

      2
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop > portero 19 октября 2018, 23:18

      После игры с Локо, пока они - сторона пострадавшая...

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