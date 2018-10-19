«Поклонницы Сигурдарсона любовно называют его булочкой». В Ростове очень любят исландцев

В составе «Ростова» выступают сразу четыре исландца – Бьорн Сигурдарсон, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон и Видар Кьяртассон.

Фанаты очень любят исландских легионеров. Вот, что говорит одна из болельщиц: «Все рады, что они у нас в команде. Все они разные. Можно отметить, что Сигурдарсон – очень улыбчивый и позитивный человек. По поводу шуток не скажу, но слышала, что поклонницы Бьорна любовно называют его булочкой».

Еще больше историй – в материале «Бомбардира».

Ростов захватили исландцы. Их все обожают – за культуру, простоту и песни