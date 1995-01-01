Форвард «Ростова» Кьяртассон: «Нам достижимо место в тройке РПЛ»

Нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Думаю, в «Ростове» для нас достижимо место в тройке, где мы шли в первой половине сезона. Но пока нам стоит просто набирать очки от игры к игре и не заглядывать далеко вперед.

Обидно, что кроме Кубка я играю не так много. Когда я только пришел, был не в форме из-за последствий травмы. Потребовалось время, чтобы влиться в команду. Моя сильная сторона — забивать голы, но пока у меня почти нет для этого возможностей. Я вышел в старте только однажды в Премьер-лиге.

Впереди предсезонная подготовка — у меня есть возможность набрать форму, показать свои возможности и занять место в стартовом составе», – сказал Кьяртанссон.