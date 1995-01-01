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    Форвард «Ростова» Кьяртассон: «Нам достижимо место в тройке РПЛ»

    Нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон поделился ожиданиями от второй части сезона.

    «Думаю, в «Ростове» для нас достижимо место в тройке, где мы шли в первой половине сезона. Но пока нам стоит просто набирать очки от игры к игре и не заглядывать далеко вперед.

    Обидно, что кроме Кубка я играю не так много. Когда я только пришел, был не в форме из-за последствий травмы. Потребовалось время, чтобы влиться в команду. Моя сильная сторона — забивать голы, но пока у меня почти нет для этого возможностей. Я вышел в старте только однажды в Премьер-лиге.

    Впереди предсезонная подготовка — у меня есть возможность набрать форму, показать свои возможности и занять место в стартовом составе», – сказал Кьяртанссон.

    • Кьяртассон перешел в «Ростов» летом 2018 года.
    • Команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +42209

      Рубик Докоян 48 минут назад

      За попадание в зону еврокубков вполне реально по бороться с "Рубином". На большее трудно рассчитывать.

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