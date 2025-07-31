Статистика по турнирам

Лига конференций 2025/2026 Болгария. Первая лига 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Греция. Суперлига 2022/2023 Норвегия. Элитсериен 2022 Норвегия. Элитсериен 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига наций 2020/2021 Норвегия. Элитсериен 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015