Sport24: «Ростов» может расстаться с Шомуродовым, Кьяртассоном и Салетросом

Это хорошие новости. Все перечисленные игроки не уровень РФПЛ, как их вообще додумались взять в Ростов?
По информации Sport24, «Ростов» может расстаться с некоторыми футболистами в текущее зимнее трансферное окно.
В их число входят нападающие Эльдор Шомуродов и Видар Кьяртассон, и полузащитник Антон Салетрос.
В покупке узбекистанца заинтересованы несколько европейских и азиатских клубов. По исландцу ростовчане тоже имеют хорошие предложения.
Помимо этого, из «Ростова» из-за конфликтов с руководством могут уйти защитник Матия Бобен и хавбек Жан Маер.
После 17-ти туров желто-синие набрали 24 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.