Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Sport24: «Ростов» может расстаться с Шомуродовым, Кьяртассоном и Салетросом

    По информации Sport24, «Ростов» может расстаться с некоторыми футболистами в текущее зимнее трансферное окно.

    В их число входят нападающие Эльдор Шомуродов и Видар Кьяртассон, и полузащитник Антон Салетрос.

    В покупке узбекистанца заинтересованы несколько европейских и азиатских клубов. По исландцу ростовчане тоже имеют хорошие предложения.

    Помимо этого, из «Ростова» из-за конфликтов с руководством могут уйти защитник Матия Бобен и хавбек Жан Маер.

    После 17-ти туров желто-синие набрали 24 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.01.2019 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 30 января 2019, 19:54

      Это хорошие новости. Все перечисленные игроки не уровень РФПЛ, как их вообще додумались взять в Ростов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 января 2019, 18:23

      Блин,Шомуродов нормальный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 30 января 2019, 17:50

      Шомуродов и Кьяртассон - мертвые. Лучше вместо них купить одного добротного таранного нападающего-столба типа Дзюбы. С учетом того как Валера любит навесы в чужой штрафной - для Ростова это будет самое то

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 30 января 2019, 16:44

      Ну а вообще, это и так все слухи. Так что никто никого продавать не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 30 января 2019, 16:42

      Шомуродова давно надо было сплавлять. Кьярансон, вообще не понятный нападающий. Салетрос, все время на скамейке. Да, можно отдавать их

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 января 2019, 15:24

      Бесполезные, надо продавать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 30 января 2019, 14:51

      Да какой смысл сидеть на лавке и смотреть, как другие играют, если сами еще молоды, так можно только в Зенит, там лавка из платины, а Бобен вроде вообще сейчас в аренде в Ливорно

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11