Sport24: «Ростов» может расстаться с Шомуродовым, Кьяртассоном и Салетросом

По информации Sport24, «Ростов» может расстаться с некоторыми футболистами в текущее зимнее трансферное окно.

В их число входят нападающие Эльдор Шомуродов и Видар Кьяртассон, и полузащитник Антон Салетрос.

В покупке узбекистанца заинтересованы несколько европейских и азиатских клубов. По исландцу ростовчане тоже имеют хорошие предложения.

Помимо этого, из «Ростова» из-за конфликтов с руководством могут уйти защитник Матия Бобен и хавбек Жан Маер.

После 17-ти туров желто-синие набрали 24 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.