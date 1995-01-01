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    «СЭ»: «Ростов» может продать четырех легионеров

    «Ростов» готов расстаться с четырьмя футболистами, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, на правах свободного агента донской клуб может покинуть защитник Рагнар Сигурдссон – он попросил досрочно расторгнуть действующий контракт.

    Еще два исландца – нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон – могут уйти в случае поступления по ним достойных предложений.

    Аналогичная ситуация и с шведским хавбеком Антоном Салетросом, который последний год провел в аренде в АИКе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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      Рейтинг: +47

      helllacoste 51 минуту назад

      прошла мода на викингов

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