«СЭ»: «Ростов» может продать четырех легионеров

«Ростов» готов расстаться с четырьмя футболистами, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, на правах свободного агента донской клуб может покинуть защитник Рагнар Сигурдссон – он попросил досрочно расторгнуть действующий контракт.

Еще два исландца – нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон – могут уйти в случае поступления по ним достойных предложений.

Аналогичная ситуация и с шведским хавбеком Антоном Салетросом, который последний год провел в аренде в АИКе.