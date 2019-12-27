«СЭ»: «Ростов» может продать четырех легионеров

«Ростов» готов расстаться с четырьмя футболистами, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, на правах свободного агента донской клуб может покинуть защитник Рагнар Сигурдссон – он попросил досрочно расторгнуть действующий контракт.
Еще два исландца – нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон – могут уйти в случае поступления по ним достойных предложений.
Аналогичная ситуация и с шведским хавбеком Антоном Салетросом, который последний год провел в аренде в АИКе.
Источник: «Спорт-Экспресс»