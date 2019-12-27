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«СЭ»: «Ростов» может продать четырех легионеров

27 декабря 2019, 00:59
9

«Ростов» готов расстаться с четырьмя футболистами, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, на правах свободного агента донской клуб может покинуть защитник Рагнар Сигурдссон – он попросил досрочно расторгнуть действующий контракт.

Еще два исландца – нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон – могут уйти в случае поступления по ним достойных предложений.

Аналогичная ситуация и с шведским хавбеком Антоном Салетросом, который последний год провел в аренде в АИКе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Сигурдссон Рагнар Сигурдарсон Бьорн Кьяртанссон Видар Салетрос Антон
Комментарии (9)
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helllacoste
1577400649
прошла мода на викингов
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evgevg13
1577413696
Начало конца?
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Mister_Tomsk
1577428189
денег потому что нет у Ростова.
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Давид59
1577437348
Викинги тоже есть хотят
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FanatSerj
1577438420
Норм подход, кто не подходит, быстрее слить, чтобы скамейку не полировали.
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серега кашин
1577439794
в ростове правильный подход зачем платить тем кто не нужен
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Lesha VV
1577444547
Не велика потеря.
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kazak161
1577455702
Россия суровая страна для исландцев, тем более Ростов-на-Дону,не выдерживают они такой жизни, даже с деньгами!
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