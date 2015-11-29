Никита Климов - статистика
#74 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Климов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|70
|Имя
|Никита
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Климов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|18
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|90'
|28.04.2016
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.04.2016
|1' -46'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:4
|Динамо (мол) (Москва)
|16.04.2016
|74' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.04.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|03.04.2016
|1' -89'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|20'
|13.03.2016
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.03.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:6
|Динамо (мол) (Москва)
|03.12.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.11.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|06.11.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|01.11.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|24.10.2015
|1' -89'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.10.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|03.10.2015
|70' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|26.09.2015
|65' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|20.09.2015
|78' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|90'
|12.09.2015
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:0
|Динамо (мол) (Москва)
|28.08.2015
|81' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|20.08.2015
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|07.08.2015
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|01.08.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|24.07.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)