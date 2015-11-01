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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Динамо (мол)
Ростов (мол) - Динамо (мол): обзор матча 01 ноября 2015
Ростов (мол)
01.11.2015, воскресенье, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 0
Завершен
Динамо (мол)
57'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Динамо (мол)
90'
+2
Красная карточка
А. Степанов
90'
Желтая карточка
М. Ненахов
Замена
Н. Ковалев
️️️️
Д. Машкин
90'
Желтая карточка
С. Забродин
89'
89'
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Максименко
Замена
С. Киряков
️️️️
А. Сиденко
86'
Вторая желтая
А. Гречкин
85'
Желтая карточка
А. Гречкин
69'
68'
Замена
А. Терехов
️️️️
А. Моргунов
67'
Желтая карточка
М. Обольский
Желтая карточка
Д. Остапенко
67'
63'
Замена
М. Могулкин
️️️️
А. Каляшин
63'
Замена
М. Ненахов
️️️️
А. Катрич
ГОЛ! 1:0!
Н. Николич
57'
Замена
Н. Николич
️️️️
С. Ахмаев
46'
37'
Желтая карточка
М. Кузьмин
18'
Желтая карточка
С. Евтушенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
92
Максим Обольский
ЦФ
Ростов (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
94
Данила Хахалев
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Динамо (мол)
13
Петр Косаревский
ВР
89
Николай Майорский
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
4-5-1
82
Суслов
79
Гречкин
53
Христис
60
Кондрюков
45
Лазуткин
80
Машкин
47
Сиденко
37
Забродин
8
Остапенко
15
Шаповалов
27
Ахмаев
4-1-3-2
31
Лещук
2
Евтушенко
91
Степанов
74
Климов
8
Каляшин
88
Левин
77
Катрич
6
Кузьмин
14
Моргунов
92
Обольский
96
Максименко
80
Машкин
69
Ковалев
69
Ковалев
80
Машкин
27
Ахмаев
23
Николич
23
Николич
27
Ахмаев
47
Сиденко
77
Киряков
77
Киряков
47
Сиденко
96
Максименко
97
Алтунин
97
Алтунин
96
Максименко
8
Каляшин
77
Могулкин
77
Могулкин
8
Каляшин
77
Катрич
24
Ненахов
24
Ненахов
77
Катрич
14
Моргунов
11
Терехов
11
Терехов
14
Моргунов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Динамо (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
94
Данила Хахалев
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
13
Петр Косаревский
ВР
22
Никита Киреев
ЦФ
89
Николай Майорский
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
Остались в запасе
94
Роман Пшуков
ВР
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
94
Данила Хахалев
ЦП
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
22
Никита Киреев
ЦФ
89
Николай Майорский
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ростов (мол) - Динамо (мол)
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
Локомотив
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