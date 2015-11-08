Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрий Дмитриенко - статистика

Завершил карьеру
21 марта 1995 (31)
#12 | Защитник
179 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Биолог-Новокубанск
10
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Биолог-Новокубанск
0 : 3
08.11.2015
Терек-2
71' - 90'
89'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Афипс
3 : 0
01.11.2015
Биолог-Новокубанск
1' - 26'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 2
25.10.2015
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Астрахань
4 : 1
18.10.2015
Биолог-Новокубанск
1' - 90'
70'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
СКА-Ростов
0 : 0
11.10.2015
Биолог-Новокубанск
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Дружба
2 : 0
08.10.2015
Биолог-Новокубанск
70' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Биолог-Новокубанск
2 : 2
04.10.2015
Ангушт
88' - 49'
73'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Динамо Ставрополь
1 : 0
28.09.2015
Биолог-Новокубанск
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Биолог-Новокубанск
0 : 1
21.09.2015
МИТОС
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Биолог-Новокубанск
0 : 1
07.09.2015
Черноморец
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 0
25.08.2015
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Терек-2
0 : 2
18.08.2015
Биолог-Новокубанск
81' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Биолог-Новокубанск
0 : 1
12.08.2015
Афипс
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Краснодар-2
5 : 1
04.08.2015
Биолог-Новокубанск
80' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 3
28.07.2015
Астрахань
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Биолог-Новокубанск
0 : 0
20.07.2015
Алания
Был в запасе
Главные новости
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
1
Уволенный тренер ЦСКА: «Мы ушли с чистой совестью»
18:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+