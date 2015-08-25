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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Биолог-Новокубанск - Машук-КМВ
Биолог-Новокубанск - Машук-КМВ: обзор матча 25 августа 2015
Биолог-Новокубанск
25.08.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
1 : 0
Завершен
Машук-КМВ
85'
К. Халваши (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Биолог-Новокубанск - Машук-КМВ
Замена
В. Руденко
️️️️
М. Фаринов
90'
Пенальти не реализован!
К. Халваши
90'
89'
Желтая карточка
Е. Наталич
88'
Замена
А. Джанкезов
️️️️
А. Нартиков
85'
Желтая карточка
А. Нартиков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Халваши
85'
79'
Замена
А. Алборов
️️️️
А. Винников
Замена
С. Камынин
️️️️
Н. Галкин
78'
68'
Замена
Д. Джатиев
️️️️
Р. Алиев
63'
Замена
Д. Расулов
️️️️
Р. Демидов
Замена
Н. Акимов
️️️️
Р. Гомлешко
60'
53'
Замена
А. Нартиков
️️️️
А. Трубицин
Замена
Э. Мамедов
️️️️
В. Кириченко
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Биолог-Новокубанск
27
Роман Ковалев
ВР
8
Антон Никифоров
ЦЗ
7
Олег Шмойлов
ЦЗ
2
Михаил Анохин
ЦЗ
15
Даниил Соколов
ЦЗ
14
Виталий Кириченко
ЦП
2
Егор Левин
ЦП
80
Руслан Гомлешко
ЦП
4
Максим Фаринов
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
Машук-КМВ
88
Юрий Шлеев
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
6
Роман Демидов
ЦЗ
3
Денис Родионов
ЦЗ
12
Андрей Трубицин
ЦЗ
3
Евгений Наталич
ЦЗ
27
Александр Нестеренко
ЦП
14
Хасан Баев
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Биолог-Новокубанск
30
Андрей Мишкевич
ВР
25
Эльдар Мамедов
ВР
26
Денис Гудаев
ЦЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
17
Сергей Камынин
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Машук-КМВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
88
Алан Алборов
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
2
Александр Нартиков
ЦФ
12
Донат Джатиев
ЦФ
29
Абдель Джанкезов
ЦФ
14
Радик Сабанов
ЦФ
4-5-1
27
Ковалев
8
Никифоров
2
Анохин
15
Соколов
7
Шмойлов
80
Гомлешко
4
Фаринов
14
Галкин
5
Халваши
2
Левин
14
Кириченко
3-2-4-1
88
Шлеев
3
Родионов
12
Трубицин
3
Наталич
3
Абидинов
6
Демидов
14
Баев
39
Винников
22
Карибов
27
Нестеренко
20
Алиев
4
Фаринов
19
Руденко
19
Руденко
4
Фаринов
14
Галкин
17
Камынин
17
Камынин
14
Галкин
80
Гомлешко
57
Акимов
57
Акимов
80
Гомлешко
14
Кириченко
25
Мамедов
25
Мамедов
14
Кириченко
12
Трубицин
2
Нартиков
2
Нартиков
12
Трубицин
6
Демидов
24
Расулов
24
Расулов
6
Демидов
20
Алиев
12
Джатиев
12
Джатиев
20
Алиев
39
Винников
88
Алборов
88
Алборов
39
Винников
Нартиков
29
Джанкезов
29
Джанкезов
Нартиков
Остались в запасе
Биолог-Новокубанск
Машук-КМВ
26
Денис Гудаев
ЦЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
30
Андрей Мишкевич
ВР
14
Радик Сабанов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
Остались в запасе
26
Денис Гудаев
ЦЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
30
Андрей Мишкевич
ВР
Остались в запасе
14
Радик Сабанов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Главный тренер
Сергей Трубицин
Статистика матча Биолог-Новокубанск - Машук-КМВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Машук-КМВ
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Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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1 : 1
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Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Максим Шутов
(Новочеркасск)
Стадион:
Биолог
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