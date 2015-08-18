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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Терек-2 - Биолог-Новокубанск
Терек-2 - Биолог-Новокубанск: обзор матча 18 августа 2015
Терек-2
18.08.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
0 : 2
Завершен
Биолог-Новокубанск
1'
Н. Галкин
9'
В. Кириченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Терек-2 - Биолог-Новокубанск
Желтая карточка
М. Боршаев
82'
81'
Замена
Ю. Дмитриенко
️️️️
Д. Соколов
Замена
А. Гарисултанов
️️️️
А. Янарсаев
80'
78'
Замена
В. Руденко
️️️️
Е. Гаврилов
Замена
И. Акаев
️️️️
А. Семячкин
75'
69'
Замена
Д. Гудаев
️️️️
Р. Гомлешко
Замена
Р. Мутошвили
️️️️
Ш. Шалбузов
68'
Замена
Д. Кадиев
️️️️
С. Абдурашидов
66'
60'
Желтая карточка
Е. Гаврилов
51'
Замена
Е. Гаврилов
️️️️
Е. Левин
37'
Замена
С. Камынин
️️️️
В. Кириченко
9'
ГОЛ! 0:2!
В. Кириченко
1'
ГОЛ! 0:1!
Н. Галкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Терек-2
27
Рамзан Асаев
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
11
Евгений Дегтярев
ЦП
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
78
Аслан Янарсаев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Биолог-Новокубанск
27
Роман Ковалев
ВР
15
Даниил Соколов
ЦЗ
7
Олег Шмойлов
ЦЗ
2
Михаил Анохин
ЦЗ
8
Антон Никифоров
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
2
Егор Левин
ЦП
80
Руслан Гомлешко
ЦП
4
Максим Фаринов
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
Терек-2
81
Магомед Майрбеков
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
73
Руслани Мутошвили
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
Биолог-Новокубанск
30
Андрей Мишкевич
ВР
26
Денис Гудаев
ЦЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
17
Сергей Камынин
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
26
Егор Гаврилов
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
2-5-3
27
Асаев
95
Абубакаров
36
Адаев
28
Семячкин
72
Абдурашидов
61
Боршаев
78
Янарсаев
10
Кацаев
90
Осмаев
8
Шалбузов
11
Дегтярев
4-5-1
27
Ковалев
7
Шмойлов
2
Анохин
8
Никифоров
15
Соколов
2
Левин
4
Фаринов
14
Кириченко
5
Халваши
80
Гомлешко
14
Галкин
78
Янарсаев
60
Гарисултанов
60
Гарисултанов
78
Янарсаев
72
Абдурашидов
44
Кадиев
44
Кадиев
72
Абдурашидов
8
Шалбузов
73
Мутошвили
73
Мутошвили
8
Шалбузов
28
Семячкин
87
Акаев
87
Акаев
28
Семячкин
2
Левин
26
Гаврилов
26
Гаврилов
2
Левин
14
Кириченко
17
Камынин
17
Камынин
14
Кириченко
80
Гомлешко
26
Гудаев
26
Гудаев
80
Гомлешко
Гаврилов
19
Руденко
19
Руденко
Гаврилов
15
Соколов
12
Дмитриенко
12
Дмитриенко
15
Соколов
Остались в запасе
Терек-2
Биолог-Новокубанск
77
Али Кадыров
ЦФ
83
Алибег Гераев
ЦП
81
Магомед Майрбеков
ВР
57
Никита Акимов
ЦП
30
Андрей Мишкевич
ВР
Остались в запасе
77
Али Кадыров
ЦФ
83
Алибег Гераев
ЦП
81
Магомед Майрбеков
ВР
Остались в запасе
57
Никита Акимов
ЦП
30
Андрей Мишкевич
ВР
Статистика матча Терек-2 - Биолог-Новокубанск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гуренко
(Астрахань)
Стадион:
им. С.Билимханова
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